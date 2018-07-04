8 млн рублей привлечено дополнительно для оздоровления детей Братска в 2018 году

Речь идет о финансовых средствах, которые по обращению администрации г. Братска направили филиал Группы «Илим» и ПАО «РУСАЛ Братск», на приобретение санаторных путёвок для маленьких братчан с ослабленным здоровьем.

Четыре млн рублей выделила группа «Илим», сообщает пресс-служба администрации города Братска. На них были закуплены 143 путевки в санаторий «Айболит». Ребята в возрасте от 3 до 7 лет прошли санаторное лечение в марте, апреле и мае этого года.

Еще четыре млн рублей — средства ПАО «РУСАЛ Братск» — направлены на приобретение путевок в санаторий «Айболит» на сентябрь-октябрь также для дошкольников. Как сообщили в отделе охраны здоровья городской администрации, отбор детей будет осуществляться медицинскими учреждениями (по медицинским показаниям).

Специалисты отмечают, что в этот возрастной период — с 3 до 7 лет — особенно необходима оздоровительная программа. Дошколята интенсивно растут. Многие подвержены обострению хронических заболеваний.

— Предложение принять участие в городской оздоровительной кампании было направлено в РУСАЛ и «Илим» администрацией Братска по итогам научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе», которая проходила в марте 2017 года, — сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова. - Мы рады, что наши крупные предприятия откликнулись. Братский алюминиевый завод уже второй год выделяет средства на приобретение путевок для оздоровления детей. В прошлом году в санатории «Братское взморье» благодаря БрАЗу смогли подлечиться 154 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет. В этом году и РУСАЛ, и Группа «Илим» приняли финансовое участие. Дополнительно для оздоровления юных братчан привлечено восемь миллионов рублей.