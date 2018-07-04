Россельхозбанк запустил вклад «Надежное будущее»

АО «Россельхозбанк» предлагает клиентам новый вклад «Надежное будущее». Разместить денежные средства на депозит с повышенной процентной ставкой возможно при условии одновременного приобретения полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на сумму, равную сумме вклада.



Вклад «Надежное будущее» доступен к открытию на сроки 180 и 395 дней. Процентные ставки по вкладу составят 7,1% и 7,3% годовых соответственно. Минимальная сумма по вкладу – 50 000 рублей.



Для клиента данный депозит интересен тем, что помимо дохода по программе ИСЖ ему также гарантирован стабильно высокий процент по вкладу.



Инвестиционное страхование жизни — продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком.