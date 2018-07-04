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Россельхозбанк запустил вклад «Надежное будущее»

4 июля 2018

АО «Россельхозбанк» предлагает клиентам новый вклад «Надежное будущее». Разместить денежные средства на депозит с повышенной процентной ставкой возможно при условии одновременного приобретения полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на сумму, равную сумме вклада.

Вклад «Надежное будущее» доступен к  открытию на сроки 180 и 395 дней. Процентные ставки по вкладу составят 7,1% и 7,3% годовых соответственно. Минимальная сумма по вкладу – 50 000 рублей.

Для клиента данный депозит интересен тем, что помимо дохода по программе ИСЖ ему также гарантирован стабильно высокий процент по вкладу. 

Инвестиционное страхование жизни — продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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