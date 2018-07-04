Второй Фестиваль бетонных скульптур проходит в Братске при поддержке РУСАЛа

В Братске стартовал второй Фестиваль бетонных скульптур, приуроченный ко Дню металлурга. Финансирование мероприятия взяла на себя компания РУСАЛ.

В этом году Фестиваль бетонных скульптур приобрел международный статус за счет команды из Монголии. Также в Братск прибыли мастера из разных городов Иркутской области, а также Салехарда, Перми, Нижнего Тагила, Читы - всего 23 человека.

Тематика работ – «Любимые герои советских мультфильмов». Новые скульптуры пополнят аллею в Парке металлургов в Центральном районе Братска. Там появятся композиции «Трое из Простоквашино», «Вовка в тридевятом царстве», «Львенок», «Мамонтенок», «Чебурашка», «Маугли», «Поросенок Фунтик и госпожа Беладонна», «Незнайка» и другие. За процессом создания скульптур смогут наблюдать все желающие. Парк на время проведения фестиваля закрывать не будут.

Приглашенные мастера будут работать в течение двух недель. 14 июля, во время празднования Дня металлурга, компетентное жюри определит победителя. Новые скульптуры, которые появятся в Парке металлургов, должны стать украшением Братска и порадовать детей и взрослых.

Организатором Фестиваля бетонных скульптур выступила администрация города совместно с Братским алюминиевым заводом. Как и в прошлом году, финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ, выделив на него 4 миллиона рублей.

Фестиваль бетонных скульптур, состоявшийся в Братске в прошлом году, занял II место в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма» в региональномконкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Аллея мультгероев сразу стала достопримечательностью Братска и объектом для уникальных фотосессий как местных жителей, так и гостей города.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.