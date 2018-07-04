Дальневосточный банк и Корпорация МСП расширяют возможности кредитования для малого и среднего бизнеса

Дальневосточный банк и Корпорация МСП подписали соглашение о расширении кредитования Банком субъектов малого и среднего предпринимательства за счет предоставления Корпорацией независимых гарантий.

Теперь клиенты Банка могут получить кредит под гарантию Корпорации МСП, кроме этого, Корпорация предоставляет гарантии для обеспечения обязательств региональных гарантийных организаций в части договоров поручительства, заключенных с Дальневосточным банком по обязательствам клиентов.

Сотрудничество Дальневосточного банка с Корпорацией МСП позволит клиентам, компаниям малого и среднего бизнеса, получать необходимый объем кредитных средств даже при недостатке собственного обеспечения. Предприятия смогут усилить конкурентные преимущества и успешно развивать свой бизнес.

Гарантии предоставляются клиентам Банка, субъектам МСП как на оборотные, так и инвестиционные цели.

Реализация данного соглашения направлена на повышение доступности гарантийной и кредитной поддержки для развития малого и среднего бизнеса в регионах присутствия Дальневосточного банка.

С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Льготные условия кредитования» или по телефону информационного центра: 8 800 333-00-11.