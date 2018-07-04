Банк УРАЛСИБ предлагает новый кредитный продукт для фермерских хозяйств по ставке 5%

Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для малого бизнеса – «Бизнес-фермер» на финансирование оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий.

Новый кредит позволяет клиентам – владельцам фермерских хозяйств закупать ГСМ, удобрения, корма, семена, молодняк на откорм, а также финансировать другие текущие затраты на льготных условиях.

Главные преимущества продукта — сниженная процентная ставка 5% годовых, отсутствие комиссии за выдачу, отсрочка погашения основного долга до шести месяцев, различные варианты залога и индивидуальный график погашения. Сумма – от 10 млн рублей, срок кредитования — до 12 месяцев.

«Сельское хозяйство — важная часть экономики страны, поэтому мы разработали специальный кредитный продукт, который поможет фермерам получить финансирование на выгодных условиях», – прокомментировала Виктория Золочевская, руководитель Департамента кредитования малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кредит разработан в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по льготному финансированию сельскохозяйственных предприятий для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и ее реализацию.

Подробная информация о кредитном продукте «Бизнес-фермер» – в офисах, на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону: 8 800 700 77 16.