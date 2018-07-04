В Связь-Банк вернули более 22,6 млн рублей просроченных долгов в рамках кредитных каникул

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) подвел итоги очередной акции «Мгновения весны» по поддержке заемщиков Банка, столкнувшихся с непредвиденными финансовыми трудностями.

Акция продолжалась с 1 мая по 15 июня этого года и распространялась на возврат просрочки без пени и штрафов на досудебной стадии взыскания по потребительским и ипотечным кредитным договорам, кроме кредитных карт и овердрафтов.

За этот период предложением Банка воспользовались более 650 заемщиков из разных регионов РФ, погасив просроченные обязательства на сумму около 22,6 млн рублей.

Кредитные каникулы объявлялись Банком 12 раз, начиная с 2012 года. За пять лет Банк возвратил более 285 млн рублей просроченной задолженности благодаря кредитным каникулам, долги без штрафных санкций вернули более 14,5 тысяч заемщиков.