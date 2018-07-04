Томский филиал Связь-Банк переводится в статус операционного офиса

С 21 июля Томский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» переходит в статус операционного офиса «Томский» в структуре Новосибирского филиала с сохранением полного комплекса банковских услуг. Эти сделано для того, чтобы усовершенствовать систему и повысить качество обслуживания клиентов, а также сократить время проведения банковских операций.

Переоформление ранее заключенных Томским филиалом договоров в связи с его переводом в статус операционного офиса не требуется. Условия обслуживания, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

С 21 июля будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Томский» Новосибирского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810100000000740 в Сибирском ГУ Банка России

наименование Банка: Новосибирский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 540743001

БИК: 045004740

В результате перевода Томского филиала в статус операционного офиса изменятся номера банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам). Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

Связь-Банк в соответствии с действующим законодательством несет ответственность по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в Томском филиале.

Более подробную информацию о переводе можно получить по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).