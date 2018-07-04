Сбербанк — лидер рейтинга банков Центральной и Восточной Европы

Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Восточной Европы в опубликованном рейтинге топ-1000 крупнейших банков мира британского журнала The Banker, составленном на базе отчетности за 2017 год.

Крупнейший российский кредитор укрепил лидирующее положение за счет увеличения капитализации на 29,7 %. Это позволило ему подняться на 5 позиций и в глобальном банковском рейтинге. В топ-1000 международных банков Сбербанк занимает 31-е место.

Рейтинг 1000 крупнейших банков мира ежегодно составляется авторитетным британским журналом The Banker.