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Сбербанк — лидер рейтинга банков Центральной и Восточной Европы

4 июля 2018

Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Восточной Европы в опубликованном рейтинге топ-1000 крупнейших банков мира британского журнала The Banker, составленном на базе отчетности за 2017 год.

Крупнейший российский кредитор укрепил лидирующее положение за счет увеличения капитализации на 29,7 %. Это позволило ему подняться на 5 позиций и в глобальном банковском рейтинге. В топ-1000 международных банков Сбербанк занимает 31-е место.

Рейтинг 1000 крупнейших банков мира ежегодно составляется авторитетным британским журналом The Banker.


/ СИА /
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