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Сбербанк запустил автоматическое погашение задолженности по кредитным картам

4 июля 2018

Сбербанк запустил сервис автоматического погашения задолженности по кредитным картам, он позволяет отслеживать дату платежа и вовремя погашать задолженность. Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн». 

Сервис автопогашения направляет клиенту СМС о предстоящем списании средств за несколько дней до даты платежа. Далее списание произойдет автоматически, или клиент может от него отказаться ответным СМС и провести операцию самостоятельно. Для подключения услуги достаточно выбрать дебетовую карту, с которой будут проходить ежемесячные списания для погашения задолженности.

«Автопогашение кредитной карты – сервис, который создан по запросу наших клиентов. Сервис сам проверяет наличие задолженности и помогает внести платеж вовремя. Например, это актуально для клиентов, которые собираются в отпуск и не хотят беспокоиться о погашении задолженности по карте», – комментирует исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.


/ СИА /
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