От «А» до «Я»: Альфа-Банк финансирует строительство второй очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода

Альфа-Банк предоставил кредит в размере 30 млрд рублей компании «НефтеХимСервис», реализующей инвестиционный проект строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Кемеровской области. Финансирование выделено в рамках установленного лимита в размере 55 млрд рублей до 2026 года. Привлеченные средства будут направлены на строительство второй очереди Яйского НПЗ, а также рефинансирование ссудной задолженности АО «НефтеХимСервис».

На текущий момент завершен первый этап строительства нефтеперерабатывающего завода, расположенного на севере Кемеровской области. Мощность предприятия составляет 3,3 миллиона тонн сырой нефти в год. Запуск второй очереди, запланированный на 2020 год, позволит производить нефтепродукты, соответствующие требованиям Таможенного союза (Евро-5). Главным финансовым партнером инвестиционного проекта является Альфа-Банк.

«Соответствие выпускаемой продукции последним требованиям Евро-5 выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округа, что, безусловно, является огромным достижением для независимой частной компании в текущих условиях российского рынка. Альфа-Банк осознает важность финансовой поддержки и надежных партнерских взаимоотношений при реализации подобных значимых для компании проектов и готов поддерживать надежных заемщиков на гибких, взаимовыгодных условиях», — отметил член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Мы благодарны Альфа-Банку за своевременную поддержку, которая имеет определяющее значение для успешного развития бизнеса АО „НефтеХимСервис“. Также хотелось бы отметить оперативную работу команды при реализации этой сложноструктурированной сделки. Мы продолжим партнёрство с Альфа-Банком как по проекту модернизации Яйского НПЗ, так и в сфере расчетного, зарплатного обслуживания, финансировании оборотных средств», — подчеркнул генеральный директор АО «НефтеХимСервис» Георгий Кушнир.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Яйский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля введен в эксплуатацию в 2013 году. Объем переработки нефти составляет 3300 тыс. тонн в год при 8 760 часах работы. Завод расположен в Яйском районе Кемеровской области в непосредственной близости от магистрального нефтепровода и Транссибирской магистрали. Продукция реализуется как на территории Российской Федерации (Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ), так и в странах СНГ, Прибалтике, Нидерландах, Германии, Китае, Корее и Японии.