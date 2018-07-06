ВЭД и закон: Альфа-Банк рассказал, как управлять валютными рисками

Что нового в законе о валютном регулировании? Где найти новых надежных контрагентов? Как зафиксировать курс валюты, не имея достаточной суммы денег на счете? Кто такой уполномоченный экономический оператор и почему выгодно им стать? Об этом и многом другом рассказали эксперты Альфа-Банка и специальный гость мероприятия Александр Ревтюк на конференции «ВЭД и закон». В зале отеля Марриотт собралось более 100 бизнесменов, кого интересовала внешнеэкономическая деятельность. Портал SIA.RU предлагает обратить внимание на советы профессионалов и узнать мнение участников

«Фраза 'до исполнения обязательств' больше не пройдет»

Юлия Зуйкова, руководитель по развитию продуктов Альфа-Банка:

– В части юридических лиц есть несколько важных изменений, связанных с понятием вывоза капитала. Всем известно, что если вы экспортер, у вас есть обязанность получить выручку за поставленные товары либо оказанные услуги в определенные контрактом сроки; по импортерам наоборот – если вы совершаете предоплату за товары или услуги, вы обязаны обеспечить возврат денежной суммы на свои счета, если вдруг против этой предоплаты не поставлен товар или не оказана услуга. Иначе говоря, за движением денег должно быть какое-то действие.

Одно из главных изменений закона в том, что теперь ожидаемые сроки, в которые должно произойти событие, обязательно должны быть указаны в ваших контрактах, то есть фраза «до исполнения обязательств», если никаких других временных сроков в контрактах не указано, больше не пройдет: банки с 14 мая не имеют права принимать такие контракты на обслуживание. Соблюдение ожидаемых сроков распространяется теперь и на договоры займов, заключенные между резидентами и нерезидентами.

Татьяна Гурина, Иркутский филиал ООО «ФЛСмидт Рус»:

Татьяна Гурина, Иркутский филиал ООО «ФЛСмидт Рус» (на фото справа)

«У нас очень крупная компания, мы занимаемся импортом оборудования для горнодобывающей промышленности. Часто сталкиваемся с проверками как со стороны Федеральной таможенной службы, так и со стороны Налоговой инспекции. Мы буквально два месяца назад перешли в Альфа-Банк ради услуг по сопровождению ВЭД, за сервисом Альфа Форекс. Для меня сегодня очень актуальным оказался обзор изменений в законодательство, нововведений, которые появились с 1 марта. На мой взгляд, это не упрощение внешнеэкономической деятельности, а наоборот, её ужесточение».

«Бизнес начинается с поиска партнеров»

Наталья Котлярова, руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка:

– Бизнес начинается с поиска партнеров: мы все ищем, у кого купить и кому продать. Очень важно, чтобы партнеры были надежными, особенно в условиях внешнеэкономической деятельности. Практика показывает, что в реальные сделки конвертируется не более 10% от контактов, полученных на выставках.

Инструмент, который не заменяет традиционный способ поиска партнеров, но способен минимизировать ваши риски и затраты – это электронная онлайн платформа Opportunity Network, которая объединяет партнеров со всего мира и дает возможность в реальном времени искать контрагентов для развития бизнеса.

Уникальность платформы в том, что на площадку попасть можно только по приглашению своего финансового партнера. Как правило, это банк. Первоклассные финансовые институты гарантируют надежность участников на платформе Opportunity Network. В России единственным и уникальным представителем площадки является Альфа-Банк, который подключился к платформе в конце 2017 года.

На сегодняшний день количество активных участников Opportunity Network достигает 15,5 тысяч, 80% из них уже установили деловые контакты.

Наталья Комиссаренко, гостинично-ресторанный комплекс «Флагман»:

Наталья Комиссаренко, гостинично-ресторанный комплекс «Флагман»

«Мы давно занимаемся гостиничным бизнесом, у нас построен небольшой гостинично-ресторанный комплекс на Байкале. Принимаем гостей из других городов, из-за рубежа, проводим корпоративные мероприятия. Внешнеэкономической деятельности у нас пока немного, мы выплачиваем вознаграждение нерезиденту – сервису бронирования Booking.com. Но мы планируем расширять это направление, участвовать в выставках, искать новых партнеров, потому что туристический интерес к Байкалу возрастает с каждым годом.

На конференции я услышала про сервис по поиску клиентов и партнеров Opportunity Network. Очень им заинтересовалась, хочу попробовать и узнать, подойдет ли это для нашего региона. География клиентов Альфа-Банка очень широкая, я надеюсь, что найдутся среди них иностранные партнеры, которые смогут стать поставщиками клиентов для меня».

«Зафиксировать курс, не имея денег на счете – можно»

Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам продуктов инвестиционного банка (IB) Альфа-Банк:

– Тема снижения валютных рисков актуальна для всех участников внешнеэкономической деятельности. Для импортеров – это возможность управлять себестоимостью закупок, а для экспортеров – это риск получить меньший финансовый результат от сделки.

Последнее время спросом пользуется новый инструмент, который позволяет зафиксировать курс, не имея денег на счете либо имея незначительную сумму. Это конвертация в лимит или конвертация под частичное денежное покрытие.

Например, если у вас есть 6% необходимой суммы, вы можете разместить их на обеспечение, зафиксировать курс и в течение двух рабочих дней рассчитаться с банком, ничего дополнительно при этом не платя. Таков механизм конвертации под частичное денежное покрытие.

Если отношения с банком позволяют вам получить кредитный лимит, тогда вы можете не просто зафиксировать курс, но и получить деньги вперед.

Илья Зангеев, ООО «ВостСибДобыча»:

Илья Зангеев, ООО «ВостСибДобыча» (на фото справа)

«Наша компания продает уголь. Мы получаем выручку, в том числе и в валюте, и для нас наиболее актуальная тема, пожалуй, это страхование валютных рисков. Информация, которую я сегодня получил, пригодится мне в составлении бюджета и планировании дальнейшего развития компании. Альфа-Банк молодцы, что просвещают непросвещенных. Например, они рассказали о хеджировании валютных рисков, в каком направлении нужно изучать эту тему. А это как раз для нас очень актуально, мы думаем о том, чтобы начать пользоваться такими инструментами».

«В течение пары лет они появятся и у вас»

Александр Ревтюк, заместитель директора по правовым вопросам ООО «МКС-Форвардинг» (Москва):

– Уполномоченный экономический оператор – это специальный статус для компаний, сопровождающих таможенное оформление. Наличие такого статуса от ФТС дает ряд преимуществ: возможность вывоза товара до подачи таможенной декларации и отсрочку по уплате таможенных платежей.

Новое таможенное законодательство позволяет компании, имеющей статус оператора, предоставить таможенному органу обязательство о том, что она подаст декларацию в будущем. Вы не платите таможенных платежей, не предоставляете документов кроме этого обязательства, и ваш груз в течение 2-3 часов уходит за территорию порта. В этот же момент вы можете принять его на баланс и начать реализацию. Пошлину вы должны будете заплатить до 15 числа следующего месяца. Это одно из главных преимуществ, которое дает статус уполномоченного экономического оператора.

В Иркутской области пока нет компаний с таким статусом, но в течение пары лет, уверен, они появятся, потому что это выгодно.

Ольга Малкова, компания «Центр-Иркутск»:

«У нас розничная сеть, мы привозим аккумуляторы, мотоциклы, велосипеды. Второй год как начали возить шины. Так как мы занимаемся импортом, для нас актуальнее всего валютные риски. Когда валюта упала, мы бы ее купили, но у нас не хватало денег. У нас есть овердрафт, но не в валюте. Если бы нам еще и валютный дали, было бы неплохо. Еще заинтересовал уполномоченный экономический оператор. Уверена, что это хорошая возможность, потому что мы иногда долго оформляемся на таможне».

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