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Куда исчез хлеб? Иркутский хлебозавод прокомментировал отсутствие хлеба на полках «Слаты»

4 июля 2018

В социальной сети появились сообщения о пустых хлебных полках в супермаркетах сети «Слата». Пользователи отмечали, что хлеба в магазинах сети нет уже два дня. Также они жаловались на отсутствие молока и курицы.

В числе предполагаемых причин отсутствия хлеба прозвучала авария на Иркутском хлебозаводе. Недостаток молока и мяса связали с переходом торговой сети на систему электронной ветеринарной сертификации продуктов «Меркурий»*.

Представитель Иркутского хлебозавода Никита Зуев опроверг эту информацию, сообщив, что Иркутский хлебозавод работает в штатном режиме, и все заявки выполняет своевременно. Он также рассказал, что в  течение двух дней от магазинов торговой сети «Слата» не поступали заявки на хлебобулочную продукцию. Однако со вчерашнего дня отгрузки были возобновлены, и на утро 4 июля Иркутский хлебозавод обеспечил свежим хлебом и кондитерскими изделиями всю сеть супермаркетов «Слата» в привычном объеме.

Редакция портала SIA.RU также направила запрос руководству ТС «Слата». Комментарий будет опубликован позже.

* Ветеринарная сертификация для производителей пищевой продукции стала обязательной в России с 1 июля 2018 года. В информационную систему «Меркурий» заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Здесь же будут формироваться электронные сертификаты для перемещения и продажи продукции. Все участники торгового процесса смогут иметь доступ к этой информации. Электронная сертификация позволит защитить потребителя от некачественной и небезопасной продукции. Планируется, что система сделает работу надзорных органов прозрачной и эффективной в борьбе с мошенничеством.

<p>Фото: vk.com/slata_irk</p>
/ СИА /
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