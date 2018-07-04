Куда исчез хлеб? Иркутский хлебозавод прокомментировал отсутствие хлеба на полках «Слаты»

В социальной сети появились сообщения о пустых хлебных полках в супермаркетах сети «Слата». Пользователи отмечали, что хлеба в магазинах сети нет уже два дня. Также они жаловались на отсутствие молока и курицы.
В числе предполагаемых причин отсутствия хлеба прозвучала авария на Иркутском хлебозаводе. Недостаток молока и мяса связали с переходом торговой сети на систему электронной ветеринарной сертификации продуктов «Меркурий»*.
Представитель Иркутского хлебозавода Никита Зуев опроверг эту информацию, сообщив, что Иркутский хлебозавод работает в штатном режиме, и все заявки выполняет своевременно. Он также рассказал, что в течение двух дней от магазинов торговой сети «Слата» не поступали заявки на хлебобулочную продукцию. Однако со вчерашнего дня отгрузки были возобновлены, и на утро 4 июля Иркутский хлебозавод обеспечил свежим хлебом и кондитерскими изделиями всю сеть супермаркетов «Слата» в привычном объеме.
Редакция портала SIA.RU также направила запрос руководству ТС «Слата». Комментарий будет опубликован позже.