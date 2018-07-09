«Квест никто не отменял». Альфа-Банк рассказал об изменениях в валютном законодательстве

2018 год стал годом перемен для участников ВЭД. Какие внешнеторговые контракты банки теперь не принимают на обслуживание? Каким подарком от законодателей не стоит пользоваться? Об этом и многом другом на конференции «ВЭД и закон», состоявшейся 26 июня в отеле Марриотт, рассказала Юлия Зуйкова, руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка

Фраза «до исполнения обязательств» больше не пройдет

В 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» можно выделить два основных изменения, касающиеся юрлиц. Первое: резиденты обязаны указывать во внешнеторговых контрактах сроки исполнения обязательств перед ними, то есть срок получения выручки при экспорте и возврата предоплаты при импорте, если против нее не был поставлен товар или услуга. Второе: теперь и по займам резиденты обязаны указывать сроки его возврата. При несоблюдении этих требований банк не примет контракт на обслуживание.

«Фраза «до исполнения обязательств», больше не пройдет, – предупредила Юлия Зуйкова, – если кроме нее никакие сроки в контракте не обозначены, банк не сможет принять такой контракт на обслуживание, а вы – рассчитаться с партнерами».

Между двух огней

Юлия Зуйкова рассказала, что ожидаемые сроки по валютным контрактам не закреплены законодательно. "На всякий случай" компании указывают 180 дней, однако этот срок наверняка вызовет вопросы у ЦБ РФ.

«В 173-ФЗ вы ничего про сроки не найдете, – предупредила Юлия Зуйкова, – но есть практика, в том числе комплаенс политика ЦБ, которую банки доводят до своих клиентов. Сейчас считается странным, если у вас обычный товарооборот, не связанный с производством, и при этом указан срок свыше 90 дней. Клиентам приходится действовать между двух огней, – констатировала Юлия Зуйкова, – с одной стороны – валютное законодательство, с другой – комплаенс».

Отвечая на вопросы аудитории, Юлия Зуйкова пояснила, что по договорам займов сроки возврата тоже не закреплены законодательно – важно, чтобы они были прописаны в договоре. При необходимости, изменение сроков оформляется дополнительным соглашением, которое заблаговременно должно быть направлено в банк.

Эксперт уточнила также, что любая операция между резидентом и нерезидентом является, согласно валютному законодательству, валютной (даже если валюта – рубли) и подлежит валютному контролю.

Паспорта сделок отменили

С 1 марта вступила в силу инструкция Банка России № 181-И. Ключевое новшество в ней – отмена паспорта сделок и справки о валютных операциях. Теперь единственной формой учета валютных операций является справка о подтверждающих документах. Требование об учете контрактов осталось в силе, а порог по общей сумме обязательств по экспортным контрактам повышен вдвое.

«Сейчас все контракты по сумме пересчитываются в рубли, – рассказала Юлия Зуйкова. – Импортные и займы с суммой от 3 млн рублей, а экспортные с суммой от 6 млн рублей нужно ставить на учет в банк с присвоением уникального номера контракта (УНК). Если сумма обязательств по всему контракту не превышает 200 тыс рублей, то такие контракты для целей валютного контроля банкам не нужны», – пояснила она.

Подарок с ответственностью

«Если вы получаете выручку в валюте, то квест событий с транзитными счетами никто не отменял, – уточнила Юлия Зуйкова. Пользоваться «подарком для экспортеров» (сначала деньги – потом документы) мы рекомендуем очень аккуратно. Есть риск забыть про 15 рабочих дней, а это будет поводом для штрафа».

Компания, получившая выручку в валюте, может сначала воспользоваться денежными средствами, а потом предоставить в банк обосновывающие документы. При списании средств с транзитного валютного счета теперь можно указать, что документы, являющиеся основанием, будут предоставлены в течение 15 рабочих дней. Есть возможность получить УНК у банка авансом. Когда это первая валютная операция по контракту, и сумма контракта от 6 млн рублей, нужно сначала поставить контракт на учет, а уже потом использовать поступившую выручку.

Вау-сервис для денег

Время от времени участникам ВЭД приходится разыскивать свои платежи. Недавно появилась возможность их отслеживать. В конце 2017 года Альфа-Банк подключился к новой системе и теперь уведомляет своих клиентов о том, когда и в какой сумме их деньги доставлены конечному получателю.

«Те, кто работает с логистикой, знает, что есть такая вау-штука, как трекинг отслеживания груза. Теперь то же самое, только про деньги, существует в системе SWIFT, через которую проходит большинство международных платежей, – рассказала Юлия Зуйкова. – Новый уникальный канал: SWIFT GLOBAL PAYMENT INNOVATION (GPI) позволяет отслеживать перемещения платежа, списание комиссий и другую информацию. Альфа-Банк все переводы физических и юридических лиц отправляет сейчас по этому каналу».

Должностные лица «в доле»

Отвечая на вопрос Портала SIA.RU, Юлия Зуйкова отметила, что тема внешнеэкономической деятельности – достаточно специфическая, и касается лишь небольшой части компаний среднего бизнеса. Однако, в 2018 году в нормативно-правовых актах многое изменилось, и незнание этих изменений может привести к существенным денежным потерям. Так, в мае изменилась статья 15.25 КоАП. Лиц, принимающих решения в организации, приравняли к должностным лицам и для них теперь предусмотрена персональная ответственность за нарушения валютного законодательства.

«Мы стараемся выстраивать с клиентами не просто отношения "банк-клиент", а партнерские отношения, – сказала Юлия Зуйкова, – Для нас очень важно, чтобы мы могли наших клиентов оградить хотя бы информационно, чтобы у них не возникало лишних непредвиденных затрат».