Суд обязал застройщика ЖК «Высота» расселить аварийные дома до сентября этого года

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Суд удовлетворил исковое требование администрации Иркутска и обязал застройщика ЖК «Высота» ООО «Сибкомплектмонтаж» выполнить все обязательства по договору развития застроенной территории от 10 сентября 2013 года, в том числе расселить жителей девяти аварийных домов на улице Пискунова до 10 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации города Иркутска Ларису Красноперову.

– Решение суда подтвердило наличие действующего договора РЗТ, в соответствии с которым ранее ООО «Сибкомплектмонтаж» расселило семь домов, и на их месте в границах улиц Пискунова, Красноярская, Трилиссера и Ядринцева возвело жилой комплекс «Высота». Оставшиеся 9 домов на улице Пискунова в несколько этапов должны были расселить до сентября текущего года. Процесс начат не был. Кроме этого, в декабре 2017 года данный застройщик попытался подать документы на ликвидацию предприятия. В свою очередь в конце прошлого года администрация города подала иск на понуждение ООО «Сибкомплектмонтаж» выполнить все обязательства. Это не позволило ликвидировать предприятие. Суд прошел 3 июля 2018 года , – отметила Лариса Красноперова.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…». Юристы администрации Иркутска пояснили, что в соответствии с договором РЗТ застройщику был выделен земельный участок в обмен на расселение 16 аварийных домов. В силу того, что 9 жилых объектов до сих пор не расселены, муниципалитету нанесен значительный ущерб.