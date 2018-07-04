Заседание Совета безопасности РФ пройдёт в Иркутске в октябре

Выездное заседание Совета безопасности Российской Федерации пройдет в октябре 2018 года в Иркутске. По сообщению пресс-службы правительства Иркутской области, вопросы его проведения обсудили заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Бутин, губернатор Приангарья Сергей Левченко и главный федеральный инспектор по региону Андрей Абрусевич.

Александр Бутин сообщил, что цель его визита – оказание содействия в организации мероприятия. Глава области отметил важность мероприятия и сказал, что для его организации приложат максимальные усилия.

Совет безопасности РФ является конституционным органом, который ведёт подготовку решений президента РФ в области обеспечения безопасности, по вопросам стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Председателем Совета безопасности является президент Российской Федерации.