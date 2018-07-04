Пожар в больнице в Черемхово: 88 человек эвакуировано

Деревянная рама окна загорелась на лестничном пролёте пятого этажа в Черемховской городской больнице №1 вечером 3 июля 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного курения. До приезда пожарных из здания эвакуировались 55 пациентов и 21 человек из персонала, пожарные эвакуировали 12 человек. Пострадавших нет.

От МЧС России 12 человек личного состава и 5 единиц техники приняли участие в тушении пожара в 17:16. В 17:26 пожар был локализован, в 17:28 его ликвидировали.