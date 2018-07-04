«Слата»: перебои в поставке продуктов связаны с переходом торговой сети на новую систему учета

Пользователи социальной сети Facebook жалуются на отсутствие некоторых продовольственных товаров в супермаркетах торговой сети «Слата». В частности, они отмечают, что на полках отсутствует хлеб, молочные продукты и курица. Представители торговой сети поспешили успокоить потребителей и прокомментировали ситуацию.

Фото Н. Домрачевой

Они подтвердили, что действительно, уже в течение двух дней в магазинах сети частично отсутствует хлебобулочная и молочная продукция.

«Это связано со сменой учетной системы торговой сети на новую, более современную, в связи с чем некоторые заказы товара осуществляются вручную и в меньшем объеме», – объяснили в пресс-службе «Слаты».

Фото Н. Домрачевой

Также представители торговой сети объяснили, почему на прилавках наблюдается дефицит куриного мяса:

«Отсутствие в магазинах продукции АО ‘Ангарская птицефабрика’ связано с отменой плановых забоев по техническим причинам на производстве. Кроме того, 3 июля случился перебой в поставке охлажденной продукции фабрики ООО ‘Саянский Бройлер’. Как нам сообщили, это было связно с производственной необходимостью».

Представители «Слаты» извиняются за временные неудобства и обещают, что в ближайшие 2-3 дня все технические вопросы будут решены, и наличие товара в магазинах будет обеспечено в 100% объеме.