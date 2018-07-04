Сбербанк и Иркутскэнергосбыт подвели итоги акции «Счастливый платеж»

Стали известны победители акции «Счастливый платеж», организованной Сбербанком и компанией «Иркутскэнергосбыт». 25 человек получат подарочные сертификаты в магазин электроники и бытовой техники на сумму 3 тысячи рублей каждый.

Акция «Счастливый платеж» проходила в период с 1 марта по 31 мая 2018 года. В ней могли принять участие жители Иркутской области, оплатив тепло или электроэнергию на сумму не менее 1500 и 500 рублей соответственно через Сбербанк Онлайн или при подключении Автоплатежа.

«Наши клиенты и потребители услуг компании “Иркутскэнергосбыт” всегда с желанием откликаются на подобные акции. В этот раз для участия зарегистрировались почти 5 тысяч человек. Награждение победителей состоится 5 июля в 18:00 по адресу ул. Советская, 122 (отделение Сбербанка). Поздравляем счастливых участников акции!» – комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова.

Подобные акции открывают для клиентов банка и энергокомпании преимущества новых сервисов и позволяют своевременно осуществлять все необходимые платежи нажатием одной кнопки на телефоне.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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