Иркутские болельщики поедут на Чемпионат мира по футболу благодаря «Ростелекому»

«Ростелеком» в Иркутске вручил билеты и паспорта болельщиков победителям розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу. Как официальный Региональный спонсор FIFA 2018™ компания проводила розыгрыш с 10 апреля по 09 июня 2018 года.

Счастливыми обладателями билетов на главное спортивное событие нынешнего лета стали шестеро жителей Иркутской области. В их числе Юлия Абашеева, которая выиграла билет на матч «Корея – Германия».

Он состоится в столице Татарстана 27 июня на стадионе «Казань-Арена». «Я счастлива, – поделилась своими эмоциями Юлия. – Когда «Ростелеком» начал розыгрыш, решила поучаствовать, особо не надеясь на победу. Выигрыш для меня стал неожиданностью. На работе коллеги радовались вместе с со мной, семья сразу же решила, что «Казань надо брать».

В розыгрыше билетов на ЧМ-2018 участвовали абоненты «Ростелекома», зарегистрированные в программах лояльности «Бонус» или «Онлайм Бонус». В Иркутской области свои бонусные баллы тратили на попытки стать обладателем бесплатного билета на футбольный матч 360 пользователей услуг компании. В Сибири число участников розыгрыша составило более трех тысяч. Среди своих абонентов по всей России «Ростелеком» разыграл свыше пяти тысяч билетов.

«Внимание болельщиков разных континентов приковано сейчас к нашей стране. Они пристально следят за каждой игрой, поскольку Чемпионат мира по футболу – это самое зрелищное и массовое спортивное событие года, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – «Ростелеком» приблизил главный спортивный праздник для своих клиентов. Кроме розыгрыша билетов, мы запустили акцию «Футболомания», а в интерактивное телевидение входит телеканал «Матч! Ультра», который круглосуточно транслирует исключительно события FIFA 2018™».

До конца августа 2018 года действует акция «Футболомания», когда можно подключить высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».