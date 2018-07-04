В Иркутске начали третий этап реконструкции КОС Правого берега

В Иркутске продолжаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядная организация приступила к выполнению работ третьего этапа. Данный этап реконструкции включает строительство блока фильтров, компрессорной, насосной станции технической воды, насосной станции промывных вод и дождевых стоков, монтаж технологических трубопроводов.

– Сейчас мы приступили к подготовке котлована. Работает бурильная установка, экскаваторы, задействованы 50 человек. Здесь установят 4 блока фильтров. Между ними – насосная станция. Очищенная после фильтрации вода будет уходить в ультрафиолетовую станцию, построенную в прошлом году. Там будет происходить обеззараживание, – рассказал начальник участка Владимир Быстров.

Представители подрядчика подчеркнули, что оборудование, которое будет установлено – современное, энергоэффективное и отвечает всем необходимым требованиям.

Кроме того, строительство новых сетей и модернизация существующих проходит без остановки технологического процесса. Для этого сначала строят необходимые сооружения очистки, на них перераспределяют потоки очищаемой воды. Затем старые конструкции выводят из эксплуатации.

– Вся реконструкция обеспечит требуемое качество очистки сточных вод и эффективную обработку осадков. Мы уже после второго этапа реконструкции сократили объемы сбросов загрязнённых сточных вод на 40,6%, – сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Срок окончания выполнения работ 3 этапа – декабрь 2018 года. Заместитель мэра отметила, что финансовые процедуры и строительно-монтажные работы ведутся строго в соответствии с графиком. Всего проект по реконструкции КОС правого берега Иркутска включает в себя 9 этапов. Общая сумма финансирования составит более 8 млрд рублей. Проект реализуется за счет средств бюджетов всех уровней, федеральной, областной и муниципальной программ, в том числе в рамках целевой программы по охране озера Байкал на 2012-2020 годы.