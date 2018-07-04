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Бизнес-омбудсмен Иркутской области начал сотрудничать с Росздравнадзором

4 июля 2018

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области заключил соглашение о взаимодействии с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Иркутской области. 

<p>Фото: automaster98.ru</p>

Фото: automaster98.ru

Соглашение предполагает регулярный обмен информацией, документами, материалами, связанными с вопросами защиты прав предпринимателей, проведение взаимных консультаций и совещаний. Стороны намерены вместе работать над обеспечением защиты прав бизнеса, вырабатывать предложения по улучшению нормативно-правовой базы, участвовать в научно-практических конференциях и семинарах.

Взаимодействие с органами власти позволяет правозащитникам добиваться урегулирования конфликтов между предпринимателями и чиновниками, эффективно работать над совершенствованием нормативно-правовой базы, увеличивать скорость рассмотрения запросов от представителей бизнеса. По информации пресс-службы аппарата иркутского бизнес-омбудсмена, аппарат уполномоченного сотрудничает со многими органами власти. Среди них прокуратура Иркутской области, ПФР, Росприроднадзор, служба судебных приставов, ГУ МВД, МЧС и другие.

 


<p>Фото: automaster98.ru</p>
/ СИА /
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