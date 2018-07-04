К ноябрю разработают проект реконструкции части иркутского стадиона «Труд»

Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю текущего года. В прошлом году был заключен контракт на проведение этих работ с ООО «Гильдия современных проектов», цена контракта составляет 10,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регправительства, ссылаясь на министра спорта Иркутской области Илью Резника.

Фото: asiamusic.ru

– Проектные работы ведутся с прошлого года. Проект, прошедший экспертизу, мы планируем получить к ноябрю 2018 года. После получения заключения экспертизы мы сформируем заявку на финансирование, в том числе из федерального бюджета, для проведения реконструкции, – отметил министр.

Проектом предусматривается реконструкция западной трибуны стадиона «Труд», укладка современных легкоатлетических дорожек и искусственного покрытия с подогревом футбольного поля.

Как подчеркнул министр спорта Иркутской области, на стадионе «Труд» регулярно проводится текущий ремонт. В частности, к XIII Международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на стадионе частично заменены посадочные места, покрашен парапет, во Дворце спорта «Труд» заменена входная группа.