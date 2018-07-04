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По 10 млн рублей получат четыре семейные животноводческие фермы Приангарья

4 июля 2018

Целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» действует в регионе с 2012 года. За это время поддержку получило 48 фермерских хозяйств на сумму 454,3 млн рублей.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм». Победителями признаны:

  • фермерское хозяйство Самира Абдухаликова (Баяндаевский район), 
  • фермерское хозяйство Алексея Шадгарова (Эхирит-Булагатский район),
  • фермерское хозяйство Мухридина Хасанова (Усть-Удинский район),
  • фермерское хозяйство Александра Губкина (Усть-Удинского района).

– Победители получат грант в размере 10 млн рублей каждый. Кроме того, в ближайшее время будет проведен дополнительный отбор, где еще пять крестьянских (фермерских) хозяйств смогут стать участниками реализации программы, – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, грант предоставляется на условиях софинансирования, где не менее 40% – собственные средства, 60% – средства областного и федерального бюджетов, которые могут быть направлены на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, на их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

 


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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