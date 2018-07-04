По 10 млн рублей получат четыре семейные животноводческие фермы Приангарья

Целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» действует в регионе с 2012 года. За это время поддержку получило 48 фермерских хозяйств на сумму 454,3 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм». Победителями признаны:

фермерское хозяйство Самира Абдухаликова (Баяндаевский район),

фермерское хозяйство Алексея Шадгарова (Эхирит-Булагатский район),

фермерское хозяйство Мухридина Хасанова (Усть-Удинский район),

фермерское хозяйство Александра Губкина (Усть-Удинского района).

– Победители получат грант в размере 10 млн рублей каждый. Кроме того, в ближайшее время будет проведен дополнительный отбор, где еще пять крестьянских (фермерских) хозяйств смогут стать участниками реализации программы, – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, грант предоставляется на условиях софинансирования, где не менее 40% – собственные средства, 60% – средства областного и федерального бюджетов, которые могут быть направлены на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, на их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.