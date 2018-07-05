ИПЕМ: Рост промышленного производства в России в июне достиг +5,6%

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) провел оперативную оценку состояния промышленного производства в России. По итогам июня индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, показал прирост +5,6% к июню 2017 года. Ранее столь высокие значения индекса фиксировались только при восстановительном росте после кризиса 2008-2010 годов (наблюдения на основе собственных индексных моделей ИПЕМ проводит с 2009 года).

По итогам 1-го полугодия прирост индекса ИПЕМ-производство составил +2,3% к 1-му полугодию 2017 года.

Полная версия мониторинга ситуации в промышленности на основе индексов ИПЕМ по итогам 1-го полугодия 2018 года выйдет позднее, в первой половине июня.

Справочная информация:

Расчет индексов ИПЕМ основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.