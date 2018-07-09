Россияне всё меньше экономят на лекарствах

На протяжении нескольких лет фиксировалась устойчивая тенденция снижения расходов на приобретение лекарств. Аналитики объясняли этот процесс в первую очередь подорожанием медикаментов. Очередное исследование общественного мнения, проведённое Ромир, зафиксировало резкий рост числа респондентов, ответивших, что покупают все необходимые медикаменты, не задумываясь о стоимости.

Число россиян, пытающихся в целях экономии заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги, практически не изменилось по отношению к показателям 2017 года (18%), вернувшись на уровень 2015-го (17%.).

На этом фоне довольно резко снизилось число респондентов, которые покупают медикаментов больше, чем обычно. Положительно по этому вопросу высказались лишь 4%, хотя ещё в 2017-м году таких было 11%. Можно было бы сделать вывод, что причина тут как раз в экономии, однако остальные ответы полностью опровергают это предположение.

Количество людей, которые заявили, что стараются покупать меньше лекарств, чтобы сэкономить, снизилось с 32% в 2017-м и 36% в 2015-м до 30% в 2018-м. То есть, по отношению к прошлому году число тех, кто пытается минимизировать расходы, уменьшилось сразу на 4%.

Однако самый большой сюрприз ждал исследователей при подсчёте количества положительных ответов респондентов, которые заявили, что не экономят на лекарствах и покупают медикаменты в тех объёмах, в которых они необходимы, не обращая внимания на стоимость. В 2015-м подтвердивших такую позицию было 34%, в 2017-м году 35%, а в 2018-м их число возросло сразу на 14%!

Исследование показало – почти половина населения России (49%) не экономит на лекарствах. С учётом того, что стоимость медикаментов не снижалась, результаты опроса могут прямо указывать на общий рост благосостояния.

В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие во всех типах населённых пунктов, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.