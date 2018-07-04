До октября дольщикам «Порт-Артура» должны вручить ключи от квартир

До конца сентября этого года дольщики ЖК «Порт-Артур» в Иркутске, которые приобрели жилье в блок-секциях №№ 8 и 9, получат ключи от квартир. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

– В настоящее время практически все строительные работы завершены, производится благоустройство прилегающей территории. Со 2 июля началась процедура приемки жилого дома в эксплуатацию. До конца сентября обманутые дольщики получат долгожданные ключи, – отметила министр.

Изначально застройщиком жилого комплекса выступал ООО «Урсус», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. После того, как в 2013 году строительно-монтажные работы на объекте недобросовестным застройщиком были приостановлены, нарушенными оказались права 199 дольщиков. В январе 2017 года Арбитражным судом Иркутской области с учетом первого в Российской Федерации положительного заключения Министерства строительства и ЖКХ РФ о возможности передачи имущества и обязательств, принято решение о передаче прав недобросовестного застройщика акционерному обществу «ИРЖА», 100% акций которого принадлежат Иркутской области. В июне 2017 года после четырехлетнего перерыва на объекте возобновились строительные работы. – Подобная практика в стране была применена впервые, и мы видим результат, – рассказала Светлана Свиркина, –нарушенные права 199 дольщиков будут восстановлены. При этом дополнительных средств от граждан не потребовалось, все расходы на себя взяло АО «ИРЖА»

На сегодняшний день в Иркутской области нарушенными остаются права 976 дольщиков. До конца этого года в соответствии с «дорожной картой» Иркутской области 492 гражданина получат ключи от своих квартир. Всего за три года восстановлены права 823 обманутых дольщиков, появления новых «проблемных» объектов жилищного строительства за этот период не допущено.