До октября дольщикам «Порт-Артура» должны вручить ключи от квартир

До конца сентября этого года дольщики ЖК «Порт-Артур» в Иркутске, которые приобрели жилье в блок-секциях №№ 8 и 9, получат ключи от квартир. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
– В настоящее время практически все строительные работы завершены, производится благоустройство прилегающей территории. Со 2 июля началась процедура приемки жилого дома в эксплуатацию. До конца сентября обманутые дольщики получат долгожданные ключи, – отметила министр.
Изначально застройщиком жилого комплекса выступал ООО «Урсус», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. После того, как в 2013 году строительно-монтажные работы на объекте недобросовестным застройщиком были приостановлены, нарушенными оказались права 199 дольщиков. В январе 2017 года Арбитражным судом Иркутской области с учетом первого в Российской Федерации положительного заключения Министерства строительства и ЖКХ РФ о возможности передачи имущества и обязательств, принято решение о передаче прав недобросовестного застройщика акционерному обществу «ИРЖА», 100% акций которого принадлежат Иркутской области. В июне 2017 года после четырехлетнего перерыва на объекте возобновились строительные работы. – Подобная практика в стране была применена впервые, и мы видим результат, – рассказала Светлана Свиркина, –нарушенные права 199 дольщиков будут восстановлены. При этом дополнительных средств от граждан не потребовалось, все расходы на себя взяло АО «ИРЖА»