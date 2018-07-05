Рост цен на жилье приостановился в мире

За год (I квартал 2018 года – I квартал 2017 года) цены на жилье в 150 городах мира выросли лишь на 4% и тем самым продемонстрировали минимальный рост, побив рекорд IV квартала 2015 года, говорится в исследовании Global Residential Cities Index (GRCI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Тогда динамика составила 4,4%. По сравнению с I кварталом 2017 года цены упали на 2,4 п. п.

Global Residential Cities Index отслеживает показатели средних цен на вторичное жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 городах мира.

Несмотря на то, что глобальная экономика развивается и, по прогнозам Международного Валютного фонда, вырастет на 3,9% в 2018 году, цены на жилье демонстрируют противоположный тренд. К таким низким показателям привели повышенная настороженность со стороны политиков, которые стремятся использовать макропруденциальные меры для сдерживания инфляционного роста цен и расширяют ограничения на покупку жилья, чтобы сдерживать увеличение его стоимости.

За год Москва продемонстрировала один из самых низких показателей прироста цен на жилье – (-6,4%) и заняла 146 строчку из 150. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, рост объема предложения на первичном рынке, и как результат, рост уровня конкуренции сказались на уровне цен не только на рынке новостроек, но и несколько снизили цены на вторичном рынке. В условиях серьезной конкуренции девелоперы вынуждены постоянно совершенствовать продукт, делать его все более интересным и продуманным. Более того, морально устаревающая вторичка сегодня начинает конкурировать с уже построенной первичкой с современными решениями, эргономичными планировками и до мелочей проработанными концепциями, поэтому собственники вынуждены корректировать цены в сторону уменьшения, чтобы оставаться конкурентоспособными в текущих реалиях.

Санкт-Петербург занял 125 позицию с отрицательным ростом цен (- 0,6%). По словам генерального директора Knight Frank St. Petersburg Николая Пашкова, ситуация совершенно не критическая. Это ожидаемый процесс в преддверии новых изменений в жилищном законодательстве, на фоне которых объемы вывода на рынок новых объектов резко увеличились. Ведь, как известно, уровень цен на старте продаж самый низкий, что и отразилось на показателе среднерыночной цены.

Год назад 12 городов мира показали рост цен на жилье более чем на 20%. В I квартале 2018 года к данной категории можно отнести лишь один индийский город Сурат. Расположенный на западном побережье Индии город зафиксировал резкий рост стоимости недвижимости из-за демонетизации индийской рупии и «эффекта низкой базы» в I квартале 2017 года.

Европейский регион показывает стабильный рост – из 20 городов, находящихся в топе рейтинга, 12 расположены в Европе. Роттердам (14,8%), Эдинбург (12%), Порто (11,7%) и София (11,3%) присоединились к таким давним лидерам, как Берлин (14,9%), Будапешт (14,4%) и Рейкьявик (11,8%).

Однако динамика цен в Южной Европе неоднородна: города Италии расположились на дне рейтинга, а испанские, португальские города демонстрируют активный рост. Порто, Малага и Мадрид все еще занимают верхние позиции рейтинга с ростом в 11,7%, 10,4% и 10,3% соответственно.

Разрыв между ростом цен очевиден не только на уровне регионов, но и на уровне стран. Наибольшее различия между максимальными и минимальными темпами роста цен на жилье зафиксированы в 20 крупнейших экономиках мира. Индия возглавляет список с разрывом в 27 процентных пунктов между Суратом (рост в 22%) и Дели (-5%).

Разнонаправленная динамика отмечена не только на уровне регионов, а также и на уровне стран. Десятка стран с максимальным разрывом между городами, демонстрирующими самый лучший и худший результат в разрезе страны, представлена в списке Большой двадцатки стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Индия возглавляет этот список с разрывом в 27 процентных пунктов между Суратом (рост в 22%) и Дели (-5%).

Сиэтл вновь находится на первом месте среди 15 городов США, вошедших в рейтинг. Это вызвано недостатком предложения в условиях растущего спроса. На втором месте расположился Сан-Франциско, являющийся основным технологическим центром Америки. В 2017 году в недвижимость города было инвестировано $10,4 млрд.

Темпы роста цен на жилье в 15 городах США, включенных в рейтинг GRCI, за год увеличились на 6,8%. Аналогичный показатель для восьми городов Великобритании составляет 4,9%. Первое место по динамике цен занял Эдинбург, а Абердин - последнее.

Среди десяти канадских городов, которые отслеживает GRCI, первое место традиционно занял Ванкувер (15,4%).

Но данная динамика соответствует не всем сегментам рынка. Например, в элитном сегменте цены выросли всего на 0,2% за аналогичный период.

Мировой индекс роста цен за период с I квартала 2017 по I квартал 2018 гг.

№ в рейтинге Город Изменение цены за год, % 1 Сурат (Индия) 22,3 2 Измир (Турция) 16,5 3 Гонконг 15,6 4 Ванкувер (Канада) 15,4 5 Берлин (Германия) 14,9 6 Роттердам (Нидерланды) 14,8 7 Будапешт (Венгрия) 14,4 8 Хобарт (Австралия) 14,1 9 Ахмадабад (Индия) 13 10 Сиэтл (США) 12,9 125 Санкт-Петербург (Россия) -0,6 146 Москва (Россия) -6,1

Источник: Knight Frank Research, 2018