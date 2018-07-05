Аналитики предрекают новый кризис. Стоит ли бежать в обменник покупать доллары?

Bank of America пришел к выводу, что мировые рынки вскоре столкнутся с кризисной ситуацией, подобной событиям 1998 года. Как известно, для России тот экономический кризис закончился дефолтом. Однако, стоит ли бежать в пункты обмена валюты, покупать доллары и ждать отставки правительства и руководства ЦБ РФ?!

Надо сказать, что кризис 1998 года имел решающие последствия для России, которая успешно переболела олигархическим либерализмом. Именно дефолт августа 1998 года заставил Бориса Ельцина сначала сменить экономический курс, а затем самому уйти в отставку. В России некоторые почему-то считают, что Владимир Путин сохранил ельцинскую экономическую политику. Однако на самом деле это не так. Владимир Путин сохранил в России капитализм, но его экономическая линия принципиально другая. При Борисе Ельцине государственный сектор составлял 10%, при Владимире Путине – 70%. Природная рента сейчас консолидируется в бюджете, а не во внутренних и внешних оффшорах крупных олигархов. В современной России ставка делается на формирование внутреннего рынка, а не на максимальную открытость экономики, экспорт и встраивание в мировые производственные цепочки любой ценой. Но вернемся к вероятности повторения событий августа 1998.

С нашей точки зрения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший сегодня, что все будет хорошо, абсолютно прав. Впрочем, возможно и аналитики Bank of America также не зря едят свой хлеб. Действительно, подъем ставки ФРС не несет развивающимся рынкам, к которым относится и Россия, ничего хорошего. И распродажа глобальными инвесторами активов и валют развивающихся стран может стать реальностью. Однако Россия слишком изменилась за 20 лет.

Давайте вернемся на 20 лет назад. Перманентный бюджетный кризис, зависимость государственной казны от кредитов МВФ, прочих внешних кредиторов и займов на рынке ГКО – вот характеристики того времени. Бюджет, в конечном счете, зависит от размера ВВП, однако в результате гайдаровских реформ размер экономики упал в два раза. Правительство постоянно задерживает выплаты зарплат в государственном секторе и пенсий. Экономика неплатежей, бартерные расчеты являются реальностью. Известные олигархи получили бесплатно через залоговые аукционы лучшие гиганты советской индустрии и провели на них налоговую оптимизацию, то есть предприятия почти перестали платить налоги. К тому же завышенный через валютный коридор курс рубля уничтожал российских конкурентов импорта и любых не сырьевых экспортеров.

Вся прибыль делалась внутри садового кольца, на рынке ГКО. Однако так не могло продолжаться вечно. Когда глобальные инвесторы стали забирать деньги из России, а распродажа на сырьевом рынке обрушила цены на нефть, экономическая модель Ельцина-Черномырдина стала трещать по швам и быстро закончилась дефолтом.

Сейчас Россия не зависит от внешних и внутренних кредиторов. Бюджет в профиците, а международные резервы приближаются к $500 млрд. Санкции значительно ослабили степень интеграции России в глобальную экономику. А до котировок акций «Роснефти» или «Северстали» большинству россиян нет никакого дела. Даже если ЦБ РФ будет бездействовать, то есть не поддержит рубль и рынок ОФЗ, то в худшем случае повторится ситуация валютного кризиса конца 2014 года – больно, но не смертельно. При этом рынки рано или поздно восстановятся, и все в России пойдет в привычном режиме. Современная российская экономическая система, конечно, имеет много мелких недостатков, но у неё есть одно важное достоинство – способность к выживанию и устойчивость.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари