Сбербанк первым из банков реализовал оплату через Google Pay

Сбербанк и Google предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Google Pay. Сбербанк первый в России из банков реализовал поддержку онлайн-оплаты товаров и услуг через Google Pay на веб-страницах и в мобильных приложениях.

Процесс оплаты с Google Pay становится существенно проще: чтобы совершить покупку, пользователю достаточно будет выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить транзакцию. Сервис доступен в большинстве популярных веб-браузеров как в мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах. Для покупателей это удобный метод оплаты в едином знакомом интерфейсе - где бы они не совершали покупку.

«Google Pay поможет покупателям интернет-магазина сэкономить время при покупке и сделает этот процесс еще более комфортным. В современной реальности в приоритет попадают скорость и простота покупок, поэтому банк в первую очередь стремится внедрить технологии, которые позволяют избежать дополнительных действий и совершать покупки за считанные секунды», —прокомментировала Светлана Кирсанова, Директор Дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.

«Google Pay предоставляет уникальный сервис в сфере продаж товаров и услуг онлайн – используя одну интеграцию, продавцы получают доступ ко множеству карт, сохраненных пользователями в аккаунтах Google. Это облегчает жизнь пользователям, а также существенно увеличивает конверсии продавцам», — прокомментировал Дмитрий Кузнецов, управляющий директор Google в России.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.