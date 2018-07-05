За 300 тыс. рублей долга по алиментам иркутянин отработает 50 часов в медучреждении

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На протяжении долгое времени иркутянин игнорировал выплату алиментов, накопив более 300 тыс. рублей задолженности.

Судебный пристав-исполнитель установил, что по месту прописки должника проживает его отец, который отношения с сыном не поддерживает. В связи с этим, должника объявили в розыск. Выяснилось, что гражданин вступил в брак и проживал по месту прописки супруги. Неплательщик был доставлен на прием к судебному приставу-исполнителю.

Гражданина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В суде должнику назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов в одном из лечебных учреждений г. Иркутска, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.