Администрация Смоленской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Смоленской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Смоленской области Алексей Островский и Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

Стороны договорились о взаимодействии по целому комплексу задач, направленных на социально-экономическое развитие региона, среди которых: поддержка малого и среднего предпринимательства, участие в реализации приоритетных региональных проектов, развитие банковской инфраструктуры.

В рамках Соглашения запланированы реализация и развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса, поддержка женского предпринимательства, реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности представителей бизнеса, развитие инвестиционных программ и проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, промышленности, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе – реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Также важными направлениями работы Банка УРАЛСИБ станет развитие в регионе ипотечного кредитования и повышение доступности качественных финансовых услуг для населения и предпринимателей.

"Точек соприкосновения для сотрудничества в финансово-экономической сфере, реализации важных стратегических проектов и социальных программ в регионе более чем достаточно, - сказал Губернатор Смоленской области Алексей Островский. - Смоленская область входит в Топ-5 регионов по поддержке малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 года, и Администрация региона уделяет этому направлению большое внимание. Также мы, первыми в ЦФО, получили поддержку Правительства в части создания территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Дорогобуже, и в настоящее время уже подписан ряд соглашений на реализацию масштабных инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР. Ведется активная работа по привлечению резидентов в строящиеся индустриальные парки «Феникс» и «Сафоново». С этого года областной фонд поддержки предпринимательства по моему поручению реализует программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Потенциал взаимодействия в Смоленской области довольно широкий, и мы надеемся, что Банк УРАЛСИБ рассмотрит возможности участия в реализации проектов на территории региона".

«Мы видим, что регион сегодня активно развивается, что региональные власти формируют достаточно комфортные условия и инфраструктуру поддержки для бизнеса, благоприятный инвестиционный климат, механизмы стимулирования экономического развития по ключевым для региона отраслям, – отметил Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров. – И подписанное соглашение позволит нам системно взаимодействовать по реализации значимых для региона программ и проектов. Это, в частности, касается комплексной поддержки малого предпринимательства, возможного участия в инфраструктурных проектах, в том числе проектах, реализуемых на принципах ГЧП, развития ипотеки и ряда других важных направлений сотрудничества».