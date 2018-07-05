Андрей Костин стал председателем Попечительского совета Большого театра

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, был избран председателем Попечительского совета Большого театра по итогам сегодняшнего заседания совета.

Попечительский совет Большого театра объединяет ценителей и почитателей искусства, его главная задача — оказывать поддержку творческим проектам театра, привлекать внебюджетное финансирование на премьеры, гастроли, социально значимые мероприятия, а также совершенствовать систему управления театра, в том числе, в сфере финансов.

ВТБ и Большой театр связывают многолетние партнерские взаимоотношения. При поддержке банка за последние годы состоялось большое количество громких премьер — «Дама с камелиями», «Иван Грозный», «Онегин», «Спящая красавица», «Снегурочка», «Ромео и Джульетта», «Легенда о любви», «Манон Леско», «Золушка», «Летучая мышь» и другие.

Андрей Костин входит в состав Попечительского совета театра и некоммерческой организации «Фонд Большого театра» с 2002 года. Глава ВТБ неоднократно лично спонсировал постановки Большого театра. В частности, при поддержке Андрея Костина был представлен балет «Анна Каренина», опера «Осуждение Фауста», состоялась премьера балета «Нуреев».