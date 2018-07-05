Сбербанк учит застройщиков работать в новых условиях

Сбербанк проводит обучающие семинары для застройщиков, которые посвящены изменениям в их деятельности в связи со вступлением в силу с 1 июля поправок к 214-ФЗ о долевом строительстве.

Согласно закону, введены два механизма банковского контроля средств, внесенных физическими лицами (дольщиками) в качестве оплаты строящейся жилплощади. Это счета эскроу и банковское сопровождение счета застройщика для контроля целевого использования средств. Кроме того, Правительством РФ разработан ряд подзаконных актов в рамках вышеуказанных изменений.

Семинары проходят в формате круглых столов и панельных дискуссий, помогающих их участникам совместно искать ответы на возникающие вопросы, решать задачи, а также обмениваться предложениями по взаимодействию в рамках новой модели работы.

Представители Сбербанка и застройщики обсуждают основные изменения законодательства о долевом строительстве. Также сотрудники банка рассказывают о продуктах, специально разработанных для новой модели долевого строительства: кредитовании с применением счетов эскроу и банковском сопровождении специального счета застройщика.

«Проведение семинаров с застройщиками — уникальная возможность для участников рынка увидеть работу со стороны партнера, — считает исполнительный директор, начальник отдела методологии финансирования недвижимости Управления кредитных продуктов и процессов КСБ и CIB дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Светлана Назарова. — Такое взаимодействие должно дать положительный эффект в виде более совершенной модели финансирования строительства жилья, новых механизмов и инструментов ее реализации».

Семинары для застройщиков уже проведены в Ростове-на-Дону (Юго-Западный банк) и Санкт-Петербурге (Северо-Западный банк). Запланированы встречи в Нижнем Новгороде (Волго-Вятский банк) и Москве (Среднерусский банк).