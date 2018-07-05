Проекты внутреннего акселератора Сбербанка вышли на краудфандинг

Проекты внутреннего акселератора Сбербанка вышли на краудфандинг, чтобы привлечь средства на запуск продуктов. Поддержать стартапы может любой пользователь интернета.

Краудфандинг — это способ финансирования, основанный на добровольных взносах. Спонсор передает команде какую-то сумму, с которой ему не жалко расстаться, а взамен получает подарок или специальные условия при пользовании продуктом стартапа.

35 команд прошли отбор в финальный этап внутреннего акселератора Sber#Up, созданного, чтобы сотрудники могли предлагать свои проекты для экосистемы банка. Участники уже проанализировали целевую аудиторию и подтвердили спрос на свой продукт. Теперь перед ними стоит задача выпустить MVP и привлечь первых клиентов. Для работы командам понадобится финансовая помощь — ресурсы пойдут на найм программистов и маркетологов, запуск рекламных кампаний и пр. Именно для этого проекты выходят на краудфандинг.

Треть из 35 команд уже разместили свои проекты на краудфандинговой платформе, остальные готовятся к размещению. Среди вышедших проектов есть и сервис по реализации бизнес-процессов на блокчейне, и продукт в области онлайн-образования, и устройство для поиска аллергенов в воздухе.

Чтобы поддержать проекты, нужно зайти на краудфандинг-платформу Planeta.ru в раздел «Внутренний акселератор Сбербанка».

«Для стартапов акселератора участие в краудфандинге — это еще одна возможность прокачать свои бизнес-навыки. Здесь нужно уметь и правильно презентовать себя на самой площадке, и привлечь возможных спонсоров, и продумать для них заманчивое предложение», — сказал Теймур Штернлиб, старший вице-президент Сбербанка.

Финал акселератора (демо-день) состоится 3 августа. Жюри в лице топ-менеджеров Сбербанка и приглашенных инвесторов выберут стартапы для инвестиций: самые сильные команды смогут привлечь до 10 миллионов рублей.