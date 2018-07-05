Правительство Оренбургской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Оренбургской области и Альфа-Банк расширяют сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона. Соглашение регламентирует взаимодействие в инвестиционных проектах, направленных на развитие промышленного производства, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта, лесоперерабатывающего комплекса, других отраслей, увеличению объемов жилищного строительства, инфраструктурному развитию, в целях увеличения объемов валового регионального продукта.

Документ подписали Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг и Первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Николаевич Сысуев. Подписание соглашения состоялось в день торжественного открытия новой площадки Оренбургского операционного офиса Альфа-Банка.

В торжественной церемонии открытия новой площадки Альфа-Банка приняли участие Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг, Первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Николаевич Сысуев, член Правления Альфа-Банка — руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» Альфа-Банка Денис Владимирович Осин, управляющий ОО «Оренбургский» Сергей Николаевич Апарин, а также региональный менеджмент Банка и его клиенты.

«Альфа-Банк в Оренбургской области работает почти 20 лет и уверенно завоевал доверие оренбуржцев. Это ключевое финансово-кредитных учреждений Оренбурга и области. Услугами банка пользуются более 10 процентов населения региона. Среди клиентов — крупный и малый бизнес, всего более 4600 компаний. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, где еще раз закрепили основные направления взаимодействия. Мы обсудили возможности сотрудничества в рамках инвестиционных проектов в промышленном производстве, АПК и других отраслях. Альфа-Банк всегда первым внедрял новые технологии в работе с клиентами. Открытие современного офиса Оренбургского подразделения — это новый этап в работе банка, и, конечно, знаковое событие для Оренбурга и всего региона», — отметил на церемонии открытия Юрий Александрович Берг.

Отдельное внимание в соглашении уделяется развитию государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов в Оренбургской области. «Одна из ключевых целей сотрудничества Администрации Оренбургской области и Альфа-Банка — развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в регионе, — пояснил Олег Николаевич Сысуев. — Каждый 12-й представитель малого бизнеса и каждое 4-е предприятие в сегменте среднего бизнеса Оренбуржья — клиент Альфа-Банка. Мы хорошо понимаем задачи и повседневные проблемы предпринимателей и заинтересованы в создании для них комфортных условий ведения бизнеса».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.