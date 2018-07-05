Альфа-Банк и YouDo.com запустили совместный проект для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан

Альфа-Банк и онлайн-сервис бытовых и бизнес-услуг YouDo.com предложили исполнителям сервиса уникальный пакет услуг, который позволяет быстро и просто начать свой бизнес.

YouDo.com предоставляет пользователям доступ к широкой базе бизнес-заказчиков, а Альфа-Банк — помогает во всем остальном: от подготовки документов для регистрации бизнеса до бесплатного ведения бухгалтерии.

YouDo.com — один из крупнейших онлайн-сервисов услуг на российском рынке. Он позволяет физическим лицам и компаниям решать практически любые бытовые и бизнес-задачи. На сайте зарегистрировано более 2 500 000 активных пользователей. Из них порядка 700 000 верифицированных исполнителей, около 20% из которых имеют статус индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Для них на сервисе есть специальное направление «YouDo Бизнес», позволяющее выполнять задания от бизнес-заказчиков. Услуги мастеров оплачиваются компаниями по безналичному расчету, а по итогу выполненных работ бизнес-заказчики получают все необходимые закрывающие документы.

Пользователям, которые хотели бы начать сотрудничать с компаниями, YouDo.com совместно с Альфа-Банком поможет оформить ИП в рамках специального проекта, упрощающего процедуру регистрации и ведения бизнеса. Альфа-Банк предлагает всем пользователям полное банковское сопровождение их деятельности. Сервисы для малых предпринимателей разработаны банком таким образом, чтобы максимально оптимизировать расходы при ведении бизнеса.

«Одна из миссий Альфа-Банка — это развитие предпринимательства в России. Совместный проект с сервисом YouDo.com нацелен на поддержку начинающих предпринимателей, которые получат с нашей стороны помощь в регистрации бизнеса, бесплатную бухгалтерию (для ИП на упрощенной системе налогообложения 6%, без наемных сотрудников, эквайринга и кассы), 3 месяца бесплатного рассчетно-кассового обслуживания, а также доступ к специальным отраслевым продуктам банка. Общая экономия клиента на развитии бизнеса составит более 100 000 рублей», — перечисляет руководитель по разработке продуктов блока «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Анатолий Медведев.

Кроме того, клиенты смогут пользоваться небанковскими сервисами, доступными в «Клубе клиентов Альфа-Банка» («Альфа-Касса», разработка сайта, поиск клиентов в интернете и соцсетях, юридические сервисы и прочее).

Онлайн-сервис YouDo.com предоставит пользователям, открывшим счет или оформившим бизнес в рамках совместного проекта с Альфа-Банком, специальный бейдж, подтверждающий юридическую чистоту исполнителя, и 1 000 приветственных баллов, которые можно использовать для оплаты откликов на задания физических лиц.

Это поможет новым пользователям начать выполнять задания на сервисе, получить первые отзывы, повысить рейтинги, «прокачать» свой профиль.

«Мы хотим, чтобы наш сервис помогал пользователям развивать свой бизнес. Поскольку предпринимательская деятельность не ограничивается поиском клиентов, YouDo.com ставит перед собой задачу подключать проверенных партнеров, таких как Альфа-Банк, которые будут качественно предоставлять нашим пользователям дополнительные услуги. Благодаря такому сотрудничеству, мы поможем исполнителям быстро и просто зарегистрировать ИП или ООО и выгодно открыть расчетный счет, а заказчикам — предложим качественный банковский продукт, с помощью которого они смогут оптимизировать расходы своей компании. Мы уверены, что с партнером в лице Альфа-Банка направление „YouDo Бизнес“ будет активно развиваться и принесет пользу предпринимателям», — говорит Петр Кондрашин, руководитель B2B-направления YouDo.com.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.