Доступность банковских услуг и услуг связи в отдалённых и малонаселенных пунктах Иркутской области будут повышать

Вопрос повышения доступности банковских услуг и услуг связи в отдалённых и малонаселенных пунктах Иркутской области обсудили накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» Александр Абрамкин. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Фото: irkobl.ru

Как сообщил Александр Абрамкин, Сбербанк готов расширять банкоматную сеть на территории Приангарья. Однако для этого необходим ряд технических условий: наличие охранного предприятия на территории поселения, устойчивый канал мобильной или наземной связи; круглогодичный автомобильный подъездной путь для специализированного транспорта банка, наличие помещения, соответствующего требованиям правил и нормам противопожарной безопасности, электропитания, освещения и температурного режима.

– Мы заинтересованы в том, чтобы людям было удобно получать банковские услуги. На Петербургском экономическом форуме мы также заключили соглашение с ПАО «Ростелеком», которое предполагает работу по обеспечению современными услугами связи населенных пунктов Приангарья, чтобы жители отдаленных территорий получили равные технические возможности, включая высокоскоростной доступ в интернет, – отметил Сергей Левченко.

На встрече также обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма и здравоохранения.

В частности, Байкальский банк ПАО «Сбербанк России» готов профинансировать разработку стратегии по развитию туризма в Южном Прибайкалье. Основная цель – подготовка вариантов развития и формирование инвестиционного предложения на территории Южного Прибайкалья (г. Иркутск, п. Листвянка, г. Байкальск, пос. Ново-Снежная, пос. Танхой, Мамай, пос. Выдрино (Республика Бурятия) для инвесторов.

Техзадание на разработку стратегии направлено предполагаемым исполнителям работ на согласование, после согласования всеми сторонами Сбербанк планирует объявить конкурс на разработку мастер-плана.

Еще одной темой обсуждения стало предложение Сбербанка осуществлять кредитование организаций системы здравоохранения. Многие лечебные учреждения оказывают платные услуги, с этой целью им нужно расширять материальную базу, приобретать оборудование, аппараты и т.д. Сбербанк готов предоставить возможность использования банковского финансирования для решения вопросов по обновлению оборудования.

– У государственных учреждений есть возможность получать деньги от банка. Это может быть и кредит, и лизинг. Необходимо проинформировать лечебные учреждения о возможности использования банковского финансирования для решения вопросов по обновлению оборудования, при этом не рекомендуя конкретный банк, – отметил министр экономического развития Иркутской области Евгения Орачевский.