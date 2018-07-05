Холодную воду на два дня отключат в левобережной части Иркутска

В связи с ремонтом сетей водопровода и канализации будет отключено холодное водоснабжение в части Ленинского округа г. Иркутска: м-н Ново-Ленино, станция Батарейная, посёлок Вересовка; по улицам Красный Путь, Воинская Площадка, Почтамтская, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме этого, холодной воды не будет и в части Свердловского округа: п. Мельниково (Ракитная, Воронежская, Левый берег Каи, Чукотская, Набережная Иркута, Медведева, Еланская, Кряжева, Ереванская, Еловая, Максимовская, Набережная Каи, пер. Иркутный 3,4).

Холодной воды не будет с 22:00 часов 5 июля до 18:00 7 июля.