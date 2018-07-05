БрАЗ победил в номинации отраслевого конкурса «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»

пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Братский алюминиевый завод стал победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». По итогам 2017 года завод стал лучшим в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Всероссийский отраслевой конкурс проводится ежегодно и нацелен на изучение и распространение опыта передовых предприятий, развитие и совершенствование форм социального партнерства. В этом году за победу в конкурсе боролись более 60 предприятий со всей страны.

БрАЗ признан победителем в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Награждение проходило в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского. Диплом был вручен директору по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ Роману Лебедеву.

– Производство на БрАЗе осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативными документами в области охраны окружающей среды. Ежегодное снижение объема выбросов завода подтверждается результатами мониторинга атмосферного воздуха. Кроме того, наш завод большое внимание уделяет эколого-социальным проектам, что и отметили организаторы конкурса. В 2018 году БрАЗ продолжит реализацию природоохранных мероприятий», – прокомментировал Роман Лебедев.

Финалисты отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.