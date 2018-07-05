Самые красивые деревни и городки России искали в Иркутской области

Экспедиция Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» 26-28 июня посетила Иркутскую область. Президент Ассоциации, руководитель Центра устойчивого развития сельских территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Александр Мерзлов, член Союза фотографов дикой природы Алексей Романов и другие по инициативе депутата Госдумы Николая Николаева побывали в четырех населенных пунктах, номинированных на звание самых красивых деревень России. Это Усть-Куда (Иркутский район), Хор-Тагна (Заларинский район), Тургеневка (Баяндаевский район) и Хужир (Ольхонский район). Об этом сообщила пресс-служба депутата Государственной Думы Николая Николаева.

– Критериями отбора в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России являются архитектурные, пейзажные, гастрономические достоинства, активность местного населения, гостеприимство и ряд менее важных качеств, – отметил Александр Мерзлов. – По этим критериям, согласованным с Федерацией самых красивых деревень и городков мира, адаптированным к нашим российским условиям, мы по итогам наших экспедиций отбираем кандидатов. За неполных четыре года существования нашей Ассоциации мы уже проехали практически всю страну, провели экспертизу 406 сельских населенных пунктов, из них отобрали десять, еще около 20 у нас находятся в резерве. Отбор очень большой – самых красивых не может быть много. По итогам поездки мы напишем отчет, который будет рассмотрен нашей комиссией качества, и мы каждому населенному пункту дадим дорожную карту по достижению требований, предъявляемых к членам Ассоциации.

Это первая экспедиция Ассоциации в Иркутскую область. Ранее Александр Мерзлов и его коллеги неоднократно бывали в Республике Бурятия. По итогам экспедиций и работы по дорожным картам в Ассоциацию были номинированы несколько деревень, статус уже присвоен селам Десятниково и Большой Куналей (Тарбагатайский район), вскоре планируется церемония официального вступления в эту организацию еще одной деревни Бурятии.

Позже планируется организовать экспедицию в Бугульдейку Ольхонского района и Ангу Качугского.

Как отметил Александр Мерзлов, важнейшая задача этой работы – добиться повышения качества жизни сельского населения путем развития агротуризма.

– В Иркутской области сохранилось много старинных самобытных сельских поселений с уникальным укладом, живыми традициями, богатой историей. Их по праву можно считать одними из красивейших в России, но о них мало кто знает. Сейчас у нас есть возможность рассказать о них не только на всю нашу страну, но и на весь мир, – отметил депутат Государственной Думы Николай Николаев.