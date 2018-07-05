Почти 24 км дороги Иркутск – Большое Голоустное реконструируют в этом году

Участок тракта на Большое Голоустное с 46 по 70 км закончат реконструировать в этом году. Таким образом в эксплуатацию будет введено 23,8 км дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регправительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину. Напомним, работы по реконструкции данного участка ведутся с 2016 года, общая стоимость – 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2017 году был отремонтирован отрезок автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное с 4 по 15 км.

С этого года к работам приступят на оставшихся гравийных участках тракта. Уже объявлен аукцион на выполнение капительного ремонта с 41 по 46 км, общая стоимость – 161,5 млн рублей. Проектом на капитальный ремонт предусмотрены работы по устройству дорожной одежды щебеночно-мастичного асфальтобетона на двуслойном основании протяженностью 5,7 км, ремонт пяти примыканий и площадки отдыха, установка 33 дорожных знаков, 226 сигнальных пластмассовых столбиков, а также 2,3 км металлического барьерного ограждения. Также будут проведены работы по капитальному ремонту водопропускных труб на протяжении всего участка. Полностью закончен данный отрезок капитального ремонта будет в 2019 году.

Также В 2018 – 2019 годах запланирован ремонт тракта на участке с 15 по 25 км. Подрядчик приступит к работам на следующей неделе.

– В минстрой регулярно поступали жалобы относительно данного тракта. Могу сказать, что планомерно в течение трех лет ведутся ремонтные работы, и после их выполнения автомобильная дорога Иркутск – Большое Голоустное будет переведена в асфальтобетонное исполнение до села Малое Голоустное, – пояснила министр строительства.