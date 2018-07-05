Росреестр: более 207 тысяч земельных участков в Иркутской области не имеют установленных границ

На 1 июня 2018 в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация более чем о 760,6 тыс. земельных участках. При этом более чем у 207 тыс. участков отсутствует информация об установленных границах, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

– Действующее законодательство не содержит ограничений на совершение сделок с земельными участками, сведения о границах которых не внесены в ЕГРН. Внесение сведений носит заявительный характер, то есть обязанность уточнения границ возложена на владельца участка. Собственники, которые не провели межевание своих участков, подвергаются определенному риску. Очень часто они становятся заложниками споров с третьими лицами. Например, с соседями, которые могут захотеть расширить границы своего земельного участка за счёт соседнего. Такие земельные конфликты приходится решать через суд, и не всегда владельцу участка удается доказать свою правоту, – поясняет заместитель начальника отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева.

Границы земельных участков определяются в результате межевания, которое проводят кадастровые инженеры. Получить исчерпывающую информацию о данных специалистах можно на сайте Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров». Электронный ресурс содержит сведения о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров (количестве принятых решений об отказе в проведении процедуры по результатам рассмотрения подготовленных кадастровым инженером документов).

Информацию о наличии/отсутствии сведений о границах земельных участков можно получить из выписки ЕГРН. Также сведения доступны на официальном сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта». Найти объект недвижимости можно по адресу или кадастровому номеру. Участки, для которых необходимо провести межевание, сопровождаются характерной пометкой «без координат границ».

Для того, чтобы сведения о границах земельного участка были внесены в ЕГРН, необходимо обратиться в любой офис многофункционального центра «Мои документы» с заявлением и межевым планом, подготовленным кадастровым инженером. Документы также можно подать в электронном виде на сайте Росреестра.