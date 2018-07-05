Объявлен аукцион на строительство Центра бенди в Иркутске за 6,3 млрд рублей

В Академгородке Иркутска появится Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта площадью 46 370 кв. м. Управление капитального строительства Иркутской области объявило тендер, заявки на который принимаются до 20 июля. Стоимость работ оценивается в 6 млрд 325 тыс. рублей, средства поступят из регионального бюджета, сообщает RosTender.info.

Фото: rsport.ru

В зимний период ледовая арена будет использоваться для занятий конькобежным спортом, хоккеем с мячом, шорт-треком, фигурным катанием, керлингом, массовым катанием, но также будет предусмотрена возможность ее трансформации в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках и проведения развлекательных мероприятий.

Согласно документации, основная ледовая арена будет вмещать 6000 зрителей. На ней разместятся конькобежная дорожка длиной 400 м, дорожки для керлинга, поле для шорт-трека и фигурного катания с искусственным льдом.

Для спортсменов будет организовано 24 раздевалки, помещения для заточки и ремонта коньков, сушилки для формы, зона подгонки клюшек, помещения для хранения инвентаря и прачечная.

По периметру стадиона расположится беговая дорожка с резинополимерным покрытием. В центре обустроят два тренажерных зала, хореографический, спортивный и беговой залы, зону настольного тенниса, восстановительный центр, пункт допинг-контроля, помещения для категории «VIP», мини-гостиницу, ресторан и кафе, магазины продажи сопутствующих товаров. Для СМИ предусмотрено помещение для пресс-конференций, пресс-центр и отдельная трибуна.

Ожидается, что строительство завершится до 30 ноября 2021 года.