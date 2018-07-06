Пенсионная реформа России: быть или не быть?

Негативная реакция общественности на планы правительства повысить пенсионный возраст неудивительна – международный опыт подсказывает, что пенсионные реформы: а) аннонсируются в среднем за 5 лет до их непосредственного введения, б) проходят в условиях более высокого экономического роста и с) затрагивают меньшую долю населения. Хотя параметры пенсионной реформы в России выглядят достаточно жесткими, чистый эффект для бюджета может составить всего 0,1 трлн руб. к 2024 г., а рынок труда пополнится только на 1,6 млн чел. Аналитики Альфа-Банка отмечают,что нельзя исключать и риск того, что часть нагрузки от реформы будет перенесена на корпоративный сектор, что может стать ограничителем для роста экономики.

Дефицит Пенсионного фонда РФ сохраняется

Вскоре после переизбрания президента Владимира Путина он объявил новые майские указы, которые в том числе предусматривают амбициозный план, на выполнение которого необходимо около 8 трлн руб. в ближайшие шесть лет – примерно 1,3 трлн руб. в год. Это вынудило правительство выступить с целым рядом инициатив, включая в том числе и пенсионную реформу. Тем не менее, проведение пенсионной реформы – неизбежный процесс, уже включенный в экономическую повестку, т.к. дефицит Пенсионного фонда РФ растет: он увеличился с 1,1% ВВП в 2006-2009 гг. до 2,0-3,5% ВВП в 2010-2013 гг. на фоне значительного роста расходов Пенсионного фонда в данный период (см Рис. 1).



Дефицит Пенсионного фонда представляет риск для стабильности консолидированного бюджета, особенно учитывая сокращение баланса федерального бюджета, очищенного от трансфертов, в 2011-2016 гг. (см Рис. 2).

Старение населения диктует необходимость проведения реформы

Кроме того, существуют и демографические вызовы – за последнее десятилетие доля населения старше 55 лет увеличилась с 22% до 29% населения, а отношение населения старше 65 к рабочей силе достигло рекордных 27% (см Рис. 3) против 19% в среднем по миру. Сейчас количество пенсионеров по старости насчитывает 36 млн человек, или 25% россиян, против 29 млн, или 20% в 2000 г. По сути, из-за большого количества пенсионеров, им сложно гарантировать высокий уровень жизни. Хотя годовые расходы Пенсионного фонда сейчас составляют примерно 8% ВВП, что соответствует среднему показателю по миру, коэффициент замещения (уровень пенсионных доходов к допенсионным) по России составляет всего 34% против 54% в среднем по миру (см Рис. 4). Дальнейшее демографическое давление будет приводить к снижению безработицы, которая уже сейчас составляет всего 4,7%, и стимулировать рост зарплат, что при нынешнем положении вещей будет и дальше оказывать давление на соотношение пенсионных и допенсионных доходов.

План повышения пенсионного возраста с 55/60 до 63/65 для женщин/мужчин выглядит амбициозным

Несмотря на то что необходимость пенсионной реформы не вызывает сомнений, удивление вызвало то, что правительство выступило с жестким предложением. Согласно плану, пенсионный возраст начиная с 2019 г. должен постепенно повышаться с нынешних 55/60 лет (женщины/мужчины) до 63/65 лет к 2034 г. В результате реформы число пенсионеров сократится с нынешних 36 млн человек и ожидаемых 43 млн к 2034 г., по базовому сценарию Росстата, всего до 31 млн к 2034 г. (см Рис. 5), что означает очень заметное изменение в макрокартине страны.

Пенсионный фонд может сэкономить 0,8 трлн руб. годовых расходов к 2024 г.

Сокращение числа пенсионеров, в соответствии с пенсионной реформой, явно повлияет на уровень расходов Пенсионного фонда - при прочих равных условиях они будут сокращаться примерно на 0,3 трлн руб. каждые два года. К 2024 г., то есть к окончанию нынешнего президентского срока, годовая экономия пенсионных расходов составит примерно 0,8 трлн руб.. Однако, как уже говорилось выше, правительство должно предотвратить ухудшение коэффициента замещения, и поэтому потенциальная экономия на расходах Пенсионного фонда будет направлена на увеличение пенсионных выплат. В данный момент члены правительства говорят о том, что в результате реформы среднемесячная пенсия в 13 тыс. руб. будет повышаться 8% в год; такой шаг должен позволить стабилизировать коэффициент замещения примерно на уровне 35%, однако в свою очередь это потребует трат примерно 0,7 трлн руб. в год к 2024 и заберет примерно 80% потенциальной экономии Пенсионного фонда от реформы (см Рисунок 6).

Предложение на рынке труда может увеличиться примерно на 1,6 млн человек

Другим вопросом является то, до какой степени повышение пенсионного возраста может повлиять на смягчение ограничений на рынке труда. В данный момент средняя занятость той группы населения, которую затронет реформа, например, женщины в возрасте 55-63 лет и мужчины в возрасте 60-65 составляет примерно 40% (см Рис. 7). Потенциально, в случае повышения пенсионного возраста, уровень занятости женщин в возрасте 55-63 лет и мужчин 60-65 лет может вырасти и до 70%, увеличивая рынок труда на 4 млн человек; однако, во-первых, часть людей этой группы может воспользоваться льготами по состоянию здоровья (по оценкам, каждый четвертый россиянин старше 50 лет имеет хроническое заболевание, и этот индикатор продолжает расти). Во-вторых, спрос на сотрудников в возрасте после 50 лет, по опросам, весьма ограничен: 52% работодателей предпочитают брать на работу сотрудников в возрасте 30-45 лет, еще 41% – младше 30 лет и только 7% работодателей не имеют ничего против найма людей более старшего возраста. Таким образом, мы не уверены, что пенсионная реформа окажет значимое влияние на рынок труда и замедлит рост зарплат. Мы считаем, что занятость женщин в возрасте 55-63 лет и мужчин в возрасте 60-65 скорее всего вырастет всего до 50%, увеличивая предложение рабочей силы примерно на 1,6 млн человек при самом благоприятном сценарии.

Повышение пенсионного возраста может стать нагрузкой для компаний

В своей нынешней жесткой форме пенсионная реформа может оказаться нагрузкой для российских компаний. Прямой эффект реформы на компании не столь велик – по 1,6 млн дополнительных сотрудников компании будут выплачивать всего около 70 млрд руб. в год страховых взносов, что составляет примерно 1% прибыли компаний. Тем не менее, мы не исключаем, что компании будут вынуждать брать на работу людей старшего возраста – Дмитрий Медведев недавно поручил Министерству Труда и Министерству Финансов разработать ряд мер по обеспечению занятости населения предпенсионного возраста, что, на наш взгляд, бесспорно негативно для российского делового климата.

Мировой опыт указывает на то, что о пенсионной реформе объявляют задолго до ее начала

Опасения негативной реакции на реформу выглядят обоснованными, учитывая мировой опыт. Во-первых, Россия начинает реформу в достаточно трудный момент: темпы роста экономики России сильно отстают от мирового роста и ниже в сравнении со странами, которые уже проводят/проводили пенсионную реформу (см. Рис. 9). Во-вторых, межстрановой анализ указывает на то, что обычное время между объявлением реформы и началом ее проведения составляет в среднем пять лет (см Рис. 10), тогда как в России первое предложение по повышению пенсионного возраста появилось только в 2016 г. В третьих, параметры реформы по международным меркам жесткие – в среднем страны увеличивали пенсионный возраст на 2/5 лет для мужчин и женщин соответственно (см Рис. 11), что

означает, что реформа затрагивала гораздо меньшую долю населения.

Окончательного решения пока нет, но шансы на изменения реформы достаточно велики

Масштаб негативной реакции на пенсионную реформу значителен: электоральный рейтинг президента Путина снизился с 66% в конце 1К18 до нынешних 48%, или до самого низкого уровня с 2013 г.. Несмотря на то, что объявление о пенсионной реформе состоялось в первый день Чемпионата мира по футболу, что должно было облегчить ее принятие, в 30 городах России прошли митинги против реформы, а по последним опросам ФОМ, примерно 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста (см Рис. 12) и 43% готовы выйти на митинги. Сейчас складывается впечатление, что принятие пенсионной реформы будет отложено на осень, что увеличивает вероятность того, что в нее будут вноситься изменения. Мы ранее уже указывали, что, так как налоговая нагрузка на бизнес в России находится примерно на среднемировом уровне, а нагрузка на население – ниже, именно увеличение налоговой нагрузки на население принесет наименьший вред экономическому росту. Однако такая негативная реакция населения на реформу увеличивает шансы того, что власти предпочтут пойти на компромисс, переложив часть нагрузки, тем самым, на корпоративный сектор, что вряд ли позитивно скажется на экономический рост.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка

Валерия Волгарева, аналитик Альфа-Банка