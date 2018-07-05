В Иркутском районе создадут реестр подъездных дорог к садоводствам

В рамках инвентаризации запланировано выявить дороги, находящиеся в границах лесного фонда. После составления перечня дорог, не входящих в границы населенных пунктов района и являющихся, в основном, подъездными дорогами к садоводствам, будет подготовлено обращение на имя губернатора Иркутской области о переводе данных дорог в собственность муниципальных образований. Об этом сообщил исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Игорь Жук.

– Инвентаризация дорог должна быть проведена в течение месяца, – рассказал Игорь Жук. – Работу необходимо провести совместно с поселениями, представителями СНТ и ДНТ Иркутского района для наиболее эффективного выявления подъездных дорог к садоводствам, которые возможно передать в собственность муниципальных образований.

Также, по информации пресс-службы администрации Иркутского района, для получения субсидии на ремонт дорог из областного бюджета 2019 года в срок до 1 сентября 2018 года будет разработана смета на ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности.