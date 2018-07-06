Аналитики Альфа-Банка: Рубль игнорирует геополитические новости

Взгляд рынков на евро и фунт улучшается: в Германии пришли к соглашению по поводу решения проблемы миграции, а Великобритания демонстрирует улучшение экономических показателей. В то же время развивающиеся рынки остаются под давлением, и рубль в том числе. Несмотря на ожидающуюся 16 июля встречу В.Путина и Д.Трампа, рубль движется в боковом тренде, а крайне осторожные взгляды на экономический рост России на 2019 г. совсем не способствуют его укреплению, считают аналитики Альфа-Банка.

Евро укрепился на позитивных новостях из Германии

На прошлой неделе пара евро/$ выросла с 1,155 до 1,169 на новостях о достижении соглашения по миграционной политике в Германии. Немецким политикам удалось достичь соглашения о том, как остановить незаконную миграцию между Германией и Австрией; это стало сигналом для рынков об окончании разногласий в правительстве Германии и укрепило власть А.Меркель. С учетом же того, что, согласно ряду экспертов, экономика США сейчас растет быстрее своих возможностей, ускоренное повышение ставки ФРС может оказать давление на экономический рост в США – некоторые эксперты даже допускают риски рецессии. Таким образом, усиление Европы с учетом роста опасений по США выглядит позитивно для курса евро. Ближайшими ключевыми событиями являются сегодняшняя публикация протокола июньского заседания ФРС, а также данные по безработице в США за июнь (будут опубликованы завтра). Ближайшими серьезными уровнями поддержки/сопротивления в паре евро/$ являются 1,151/1,172.

Эксперты ждут ускорения роста Великобритании

Взгляд рынка на экономику Великобритании улучшается: PMI для сферы услуг страны в июне вырос до 55,1 с 54 в мае, достигнув самого высокого уровня с октября 2017 г. С учетом наличия исторической взаимосвязи между этим индексом и экономической активностью, эксперты из HIS Market предполагают, что квартальный рост ВВП Великобритании во 2К18 может удвоиться с 0,2% до 0,4%. Эти позитивные ожидания сыграли в пользу фунта, укрепившегося выше уровня 1,32 фунт/$. Серьезной поддержкой для пары фунт/$ является уровень 1,31, а сопротивление - вблизи уровня 1,33 фунт/$.

Цены на нефть близки к 80 $/барр.

За последнюю неделю цены на нефть марки Brent превысили уровень 78 $/барр. на фоне падения мировых запасов, а также ожиданий, что увеличение нефтедобычи стран ОПЕК+ (по договоренности на 1 млн барр. в сут.) не сможет нивелировать совокупное сокращение предложения нефти от перебоев в поставках в Ливии, санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана, а также падения нефтедобычи в Венесуэле – суммарно составит 2 млн барр. в сут. Сегодня инвесторы ждут публикации данных по запасам нефти от EIA. Предварительные данные свидетельствовали о падении запасов нефти на 4,5 млн барр., если сокращение запасов подтвердится примерно в аналогичном объеме, то не исключено, что цены на нефть могут получить возможность для укрепления до 80 $/барр.

Рубль находится в боковом тренде, игнорируя геополитические новости

Несмотря на улучшение взгляда рынков на евро и фунт, валюты стран развивающихся рынков продолжают оставаться под давлением, в том числе и рубль. Несмотря на ожидающуюся встречу В.Путина и Д.Трампа 16 июля, курс рубля движется в боковом тренде 62,5-63,5 руб./$, по сути, игнорируя геополитические новости. При этом в России растет неопределённость: пока неизвестно, что будет с пенсионной реформой, вызвавшей протесты населения, и с экономическим ростом страны в следующем году, т.к. Минэкономразвития недавно снизило ожидания по темпам роста ВВП в 2019 г. всего до 1,4% г/г против первоначально ожидаемых 2,2% г/г, в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Тем самым, по сути, сейчас формируется крайне осторожный взгляд на Россию, что играет не в пользу сильного рубля. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон по рублю как 62,2-64,2 руб./$.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка