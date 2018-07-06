Необычный гость посетил БрАЗ

Ректор Иркутского медицинского университета Игорь Малов на днях посетил Братский алюминиевый завод. Гость решил посмотреть, как изменилось предприятие со времен его детства, ведь его отец был первым директором БрАЗа. Про визит почетного гостя рассказала ТРК «Братск».

Приказ Министерства СССР о начале строительства Братского алюминиевого завода был подписан 10 июля 1961 года. А в 1964-м на строительство будущего гиганта металлургической промышленности приехал Владимир Фёдорович Малов, который возглавил производство и уже в 1966 году БрАЗ дал стране первый металл. Это был настоящий трудовой подвиг. Под руководством Владимира Фёдоровича завод был награжден орденом Ленина.

Спустя почти полвека, его сын приехал посмотреть на дело жизни отца. Перемены, которые произошли на Братском алюминиевом заводе, потрясли почетного гостя.

«Я был здесь, на этой территории, в этих корпусах 48 лет назад и вижу, насколько сегодня изменилось производство, – поделился Игорь Малов. – Автоматизация великолепная, управление великолепное. Внедрена система менеджмента качества на разных уровнях. И все это действует и работает для людей, для города, для социума. И я вижу, что детище моего отца приносит пользу людям».

Стоит отметить, что компания РУСАЛ уже несколько лет поддерживает социальные оздоровительные проекты в Братске. Так, с 2014 года в нашем городе работает большой профориентационный проект «Путь в медицину». Благодаря компании РУСАЛ для школ, на базе которых учатся будущие врачи, было приобретено современное учебное оборудование.