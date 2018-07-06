328 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности

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С начала пожароопасного периода в Иркутской области выявлено 468 возгораний, что вдвое меньше покзателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Снижение риска возникновения возгораний в весенний период было обусловлено поздней и холодной весной. Однако в настоящее время чрезвычайная пожароопасность регистрируется синоптиками на территории северных районов Прибайкалья.

Отсутствие осадков, жаркая погода и ветра способствуют возникновению и распространению природных пожаров на большую площадь. Часть пожаров возникает в лесах из-за халатного обращения населения с огнём. Причиной пожара в лесу может стать как неумело потушенный костёр, так и брошенная сигарета или спичка. Для предотвращения пожаров в Прибайкалье организована ежедневная работа патрульных групп. С начала пожароопасного периода в отношении 584 граждан, 20 должностных и 2 юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в условиях действия особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации уже привлечены 328 граждан и 16 должностных лиц.

В условиях действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:

запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом в оздоровительные учреждения, туристические базы, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, а также на землях особо охраняемых природных территорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством;

запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в помещениях зданий для проживания;

наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II класса пожарной опасности, емкости с водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопущению и распространению лесных пожаров;

разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей, организациями, осуществляющими лесозаготовительную деятельность;

введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах;

создание по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;

рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;

рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщают, что уже 328 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.