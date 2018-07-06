В Приангарье появилась новая высоковольтная линия «ПС Пионерская – Тальяны»

В поселке Тальяны 6 июля состоится официальное торжественное открытие новой высоковольтной линии электропередач ВЛ-10 кВ «ПС Пионерская – Тальяны». В 2014-2015 годах электроснабжение района вошло в перечень приоритетных объектов строительства электросетевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития области, выполняемых в рамках инвестиционной программы «Иркутской электросетевой компании» (ИЭСК).

Филиал «ИЭСК» «Центральные электрические сети» первым этапом в 2015 году выполнил проектно-изыскательские работы по строительству высоковольтной линии ВЛ-10 кВ «ПС Пионерская – Тальяны» для электроснабжения пос. Тальяны, деревень Ивановка и Ходарей Усольского района. В 2016-2018 годах были произведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы вышеуказанного энергообъекта, а уже в апреле нынешнего года было подано напряжение на вновь смонтированную ВЛ-10 кВ. Жители поселков получили надежное электроснабжение, хорошее качество электроэнергии, т.к. линия спроектирована с запасом по пропускной способности, а также в определенных точках имеет вольтодобавочные трансформаторы для поддержания требуемых параметров напряжения сети. Есть плюсы и для обслуживающего персонала: теперь вся трасса ВЛ-10кВ, а это около 66 км, проходит вдоль автодороги в поселок Тальяны, деревню Ивановка и, соответственно, осмотры трассы будут проходить намного быстрее, чем раньше, когда трасса проходила по труднодоступной местности.

В настоящее время в рамках той же инвестиционной программы «Иркутской электросетевой компании» проведена реконструкция головного участка ВЛ-10кВ «Новожилкино – Целоты». Выполнены проектно-изыскательские работы, выбрана подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ ответвления на поселок Раздолье ВЛ-10кВ «Новожилкино-Целоты». Сдача этого энергообъекта запланирована на лето 2019 года. Качественная и надежная электроэнергия будет поставляться в деревню Борисова, село Раздолье и деревню Черемшанка.

Справка:

ОАО «ИЭСК» было создано на базе сетевых филиалов «Иркутскэнерго» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» для осуществления деятельности по передаче электроэнергии. Основными акционерами компании сегодня являются ПАО «РусГидро» (42,75%) и ПАО «Иркутскэнерго» (19,9%). Общая протяженность линий электропередач компании напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ по итогам 2017 года составила 41 299 км, установленная мощность подстанций – 28 189 МВА.

Пресс-служба ОАО «Иркутская электросетевая компания»