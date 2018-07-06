Новости

РСХБ снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения

6 июля 2018

С 1 июля 2018 г. Россельхозбанк снизил ставки по потребительскому кредиту без обеспечения, снижение составило до 0,75 процентных пункта. Теперь для работников бюджетных организаций, зарплатных и надежных клиентов Банка процентные ставки составляют от 10% до 16,5%*, для прочих категорий заемщиков – от 12,75% до 16,75%*.

Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам Россельхозбанка можно на официальном сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
«Узнавать и внедрять самые современные практики». Ольга Бондаренко, Сбербанк, об участии в IV Байкальском саммите РГУД
«Специалистов такого уровня надо послушать непременно». Татьяна Галущенко о IV саммите РГУД в Иркутске
"Это одно из интереснейших мероприятий в нашем городе", - Юрий Винников о том, почему стоит посетить IV Байкальский саммит РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании