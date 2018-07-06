РСХБ снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения

С 1 июля 2018 г. Россельхозбанк снизил ставки по потребительскому кредиту без обеспечения, снижение составило до 0,75 процентных пункта. Теперь для работников бюджетных организаций, зарплатных и надежных клиентов Банка процентные ставки составляют от 10% до 16,5%*, для прочих категорий заемщиков – от 12,75% до 16,75%*.
Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам Россельхозбанка можно на официальном сайте Банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.